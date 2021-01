Nova Zelândia registra 1º caso de Covid-19 em mais de dois meses

Autoridades de saúde da Nova Zelândia confirmaram neste domingo (24) um novo caso de Covid-19, a primeira infecção registrada no país desde 18 de novembro, segundo dados do Ministério da Saúde neozelandês.

A paciente infectada é uma mulher de 56 anos que voltou de uma viagem à Europa em 30 de dezembro e cumpriu quarentena na Nova Zelândia até 13 de janeiro. Nesse período, ela fez dois testes de detecção do coronavírus que tiveram resultado negativo, o que levou as autoridades a investigarem se a paciente pode ter sido infectada nas instalações do hotel onde ficou isolada depois de retornar ao país.

Cerca de 15 pessoas que tiveram contato próximo com a mulher estão sendo rastreadas e submetidas a testes, mas até esta segunda-feira (25) não houve confirmação de novas infecções.

Considerada um dos países mais eficientes na resposta à pandemia, a Nova Zelândia registrou um total de 2.288 casos e 25 mortes por Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Folhapress