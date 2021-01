Veja como será a distribuição regional dos lotes da vacina Oxford/AstraZeneca no RS

116 mil ampolas com o imunizante vindo da Índia, O Palácio Piratini divulgou na tarde deste domingo (24) as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 que serão distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado. Asproduzidas no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), começam a ser repassadas ao Interior entre segunda (25) e terça-feira (26), e serão destinadas prioritariamente aos profissionais da Saúde do Estado.

Porto Alegre, que concentra a principal rede de atendimento a pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Sul, bem como o maior número de profissionais na linha de frente da pandemia, receberá a maior quantidade de vacinas, 32 mil doses. Já a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que atende aos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre terão direito a 21 mil doses. Na sequência, a 5ª Coordenadoria, com sede em Caxias do Sul, na Serra, receberá 11 mil doses do imunizante.

O lote menos numeroso será encaminhado à região de Palmeira das Missões, 15ª CRS, que terá disponível 1,3 mil ampolas da vacina Oxford/AstraZeneca.

A distribuição para cada regional atende a critérios populacionais dos grupos prioritários e as vacinas serão destinadas majoritariamente aos trabalhadores da saúde. Na primeira leva de vacinas que chegou ao Estado na semana passada, 341,8 mil unidades da Coronavac, já foram imunizados 34% dos profissionais da Saúde.

Com as doses da Oxford/AstraZeneca, o Rio Grande do Sul soma 457 mil doses de imunizante disponíveis para a população dos grupos prioritários até agora.

Confira os lotes de vacina que vão para cada Coordenadoria Regional de Saúde: