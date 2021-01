Porto Alegre receberá 32 mil doses de vacina de Oxford nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recebe nesta segunda-feira (25), a partir das 10h, a primeira remessa da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e Universidade de Oxford. Nesta remessa serão 32 mil doses para a Capital, destinadas prioritariamente a profissionais de saúde.

O imunizante da AstraZeneca/Universidade de Oxford será produzido no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e o esquema vacinal é de duas doses do imunobiológico, com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose.

Rio Grande do Sul chegaram 116 mil doses A remessa destinada aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde integra o lote de dois milhões de doses da vacina importadas da Índia. Para todo ona manhã de domingo (24).

A distribuição das doses será consolidada, entre segunda (25) e terça-feira (26), pelas 18 Coordenadorias Regionais de Saúde, de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários, e a retirada feita pelas prefeitiras nas sedes das coordenadorias correspondentes.