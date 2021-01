Vacinas de Oxford chegam ao RS

Chegaram ao Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (24), 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. O vôo com as doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

As doses foram encaminhadas para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), que enviarão o lote aos municípios.

A distribuição das doses de vacina por município será consolidada, entre segunda (25) e terça-feira (26), pelas 18 CRSs, de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários. Em seguida, os municípios fazem a retirada nas coordenadorias correspondentes.

"Ainda que número de doses não é o desejado por nós, temos mais uma vacina disponível", afirmou Ana Costa, diretora do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde.

As novas doses servirão para vacinar mais 116 mil pessoas, majoritariamente trabalhadores da saúde. "As doses que recebemos na primeira fase (da Coronovac) serviram para 34% dos profissionais da saúde. Tivemos que fazer escolhas difíceis de prioridades. Agora, devemos dar continuidade a esse grupo", explicou Ana Costa.

Segundo a SES, será possível vacinar com a primeira dose cerca de 61% dos trabalhadores da saúde, aproximadamente 254 mil de um total estimado de 417 mil pessoas. Nesta fase, a prioridade entre esse público seriam aqueles profissionais que estão mais expostos ao vírus, no atendimento a pessoas com a doença ou a suspeita em UTI, na rede de urgência e emergência (Samu e Unidades de Pronto Atendimento), ambulatórios de Covid-19, entre outros. Conforme mais doses forem distribuídas daqui para frente, de acordo com os envios pelo Ministério da Saúde, progressivamente esse grupo será ampliado até a sua totalidade, além da campanha começar a abranger demais grupos de risco, como os idosos e as pessoas com doenças crônicas (comorbidades).

Para o primeiro lote, distribuído na última semana, além dos trabalhadores da saúde, também foram elencados como prioritários as pessoas acima de 60 anos que residem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), pessoas com deficiência institucionalizadas e população indígena aldeada.

Este é o segundo tipo de vacina contra a Covid-19 liberado para uso no Brasil. Gustavo Mansur/ Palácio Piratini/JC

Este é o segundo tipo de vacina contra a Covid-19 liberado para uso no Brasil até o momento. Somadas às 341,8 mil unidades da CoronaVac recebidas segunda-feira passada, já são mais de 457 mil doses recebidas no RS. Ambas possuem esquema de duas doses para completar a imunização.

A CoronaVac, produzida em parceria entre o Instituto Butantan e laboratório chinês Sinovac, deve ter a segunda dose quatro semanas após a primeira, por isso ela teve apenas metade do lote (170,8 mil doses) já distribuído aos municípios durante essa semana. A outra metade fica reservada com a SES para envio nas próximas semanas. Já a vacina da Oxford/AstraZeneca, que possui no Brasil acordo com a Fiocruz, tem a segunda dose prevista para 12 semanas após a primeira. Pelo prazo maior entre as doses, terá todo a quantidade recebida já distribuída para uso. Até chegar o momento da segunda dose desses vacinados, um novo lote já deve estar disponível pelo Ministério da Saúde.

Até este domingo, dados enviados pelos municípios já registram 76 mil doses aplicadas, sendo mais de 53 mil trabalhadores da saúde, 19 mil idosos residentes de ILPI, 2 mil indígenas e 622 pessoas com deficiência.