Porto Alegre inicia vacinação de populações indígenas e quilombolas

A prefeitura de Porto Alegre dá início, nesta segunda-feira (25), à vacinação das populações indígenas e quilombolas contra a Covid-19. O trabalho será realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde que atuam nas oito gerências distritais da Capital (Centro, Norte Eixo Baltazar, Leste Nordeste, Sul Centro-Sul, Glória Cruzeiro Cristal, Restinga Extremo-Sul, Partenon Lomba do Pinheiro e Noroeste Humaitá/Navegantes Ilhas).

A imunização será realizada nas aldeias e quilombos, a partir de um plano de vacinação que respeite as especificidades dessas populações. A previsão é que sejam vacinadas 1,5 mil pessoas até sexta-feira (29).

A agente de saúde Carla Ribeiro foi a primeira indígena do Rio Grande do Sul a receber a vacina. Ela é vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e atua na unidade de saúde indígena de Porto Alegre. Pertence à etnia Kaingang.

Também a partir desta segunda-feira, os trabalhadores dos Prontos Atendimentos (Pacs) Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atuam na linha de frente de combate à pandemia receberão a primeira dose da vacina Coronavac.

A imunização desses profissionais consta na fase 1 da campanha nacional, junto a idosos residentes em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência institucionalizadas. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que, como a imunização está sendo feita por equipes volantes das gerências distritais de saúde, o quantitativo de doses está reservado para o público-alvo.

A primeira remessa da vacina para Porto Alegre vai garantir a imunização de mais de 51 mil pessoas. Nesta etapa, também são vacinados idosos que residem em instituições de longa permanência, idosos acamados, pessoas com deficiência institucionalizadas e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate e enfrentamento à Covid-19. No momento, não haverá aplicação nas unidades de saúde.