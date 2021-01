Brasil tem 1.096 mortes por Covid-19 em 24h; Rio Grande do Sul tem 45 novos óbitos

O Brasil registrou 1.096 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 22. Com isso, chega a 215.243 o número total de óbitos no País pela doença.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.552 novos casos da Covid, elevando o total de registros da doença no Brasil para 8.753.920.

O Sudeste é o que tem maior número de casos, 3.136.213, e de mortes pelo novo coronavírus, 99.427.

Em seguida, o Nordeste aparece com 2.086.847 registros da doença e 50.438 óbitos. O Sul do País tem 1.597.557 casos e 25.594 mortes.

E, nesta sexta, segundo dados do Ministério da Saúde, o Norte do Brasil, região onde está localizado o Estado do Amazonas, ultrapassou o Centro-Oeste em número de casos e mortes. Já são 967.921 registros e 20.469 óbitos. O Centro-Oeste contabiliza 965.382 casos e 19.315 mortes.

O Estado do Amazonas, que vive uma crise no sistema de saúde em razão do aumento dos casos e mortes pela Covid-19, registrou nas últimas 24 horas 132 mortes e 3.975 novos casos da doença. Ao todo, o Estado contabiliza 245.157 registros da Covid e 6.889 mortes.

O Rio Grande do Sul tem uma semana de melhoras nos indicadores da pandemia . O Estado registrou nas últimas 24h mais 3.119 novos casos da Covid-19. O total de casos chegou a 523.367. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES) foram confirmados mais 45 óbitos. Entre os óbitos divulgados, cinco são de dezembro, que agora tiveram as notificações completadas. Os demais 40 são de datas entre os dias 4 e 21 de janeiro. No RS já são 10.241 vidas perdidas. Desses 496.949, representando 95% estão recuperados.

Agência Estado