RS já vacinou contra Covid-19 mais de 44 mil pessoas dos grupos prioritários

Mais de 44 mil gaúchos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), já foram feitas 44.268 aplicações da Coronavac em pessoas que integram os grupos prioritários da campanha de imunização.

vacina.saude.rs.gov.br A partir desta sexta-feira (22), o número de imunizados passa a constar no painel da vacinação divulgado pelo governo do Estado (). As atualizações no site serão diárias, pela manhã, com base nas informações disponibilizadas pelos municípios até a noite anterior.

Informações de doses recebidas e aplicadas por municípios, Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e regiões Covid do Distanciamento Controlado também poderão ser consultadas, assim como as vacinas por grupo prioritário- profissionais de saúde, residentes em Instituições de Longa Permanência de Idosos, indígenas e maiores de 18 anos moradores de residências inclusivas.

De acordo com o Palácio Piratini, o painel agregará mais dados, como sexo e idade dos vacinados, cronograma de imunização dos outros grupos e andamento da campanha, e detalhes, que ainda dependem da integração com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Por enquanto, a atualização está sendo realizada via formulários enviados diariamente pelos municípios.

na segunda-feira (18) à noite terça-feira (19). As vacinas chegaram ao Estado, e a imunização pelo Interior começou na