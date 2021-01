Porto Alegre mantém tendência de queda na ocupação das UTIs por Covid-19

A tendência nos números acompanha a observada no Rio Grande do Sul Depois de um forte pico, com reaquecimento da pandemia do novo coronavírus na cidade nos últimos dois meses de 2020, Porto Alegre vem passando por um momento de queda, ainda que em ritmo lento, no número de internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão do novo coronavírus.

Há três semanas, a Capital vem tendo queda na quantidade de pacientes hospitalizados em leitos intensivos por causa da Covid-19. Nos últimos sete dias, entre 14 e 21 de janeiro, a diminuição nas internações foi de 1,8% - de 278 para 273 pessoas internadas.

Porto Alegre terminou o ano passado com 324 pacientes hospitalizados em UTIs com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Do dia 31 de dezembro até o dia 21 de janeiro a queda nas internações na cidade foi de 15,8%.

No que diz respeito aos novos óbitos, houve a manutenção de uma estabilidade no ritmo de crescimento na última semana. Entre 14 e 21 de janeiro, o percentual de aumento no total de mortes causadas pela Covid-19 na Capital foi de 3%, com o número de vítimas fatais passando de 1.998 para 2.058. Na semana anterior (de 7 a 14 de janeiro), a taxa de acréscimo nos óbitos havia sido de 3,3% e, na anterior, de 31 de dezembro a 7 de janeiro, havia sido de 3,2%.

No último mês, entre os dias 21 de dezembro e 21 de janeiro, foram 296 mortes relacionadas ao novo coronavírus na capital gaúcha – uma média de 9,5 óbitos diários. Na semana que passou, foram 60 óbitos em Porto Alegre pela doença – média de 8,5 por dia. Na semana anterior, de 7 a 14 de janeiro, haviam sido 65 mortes.

Outro dado importante quando se analisa o cenário da pandemia é o dos novos casos confirmados. Ainda que esse número não seja o melhor balizador para indicar um cenário, na medida em que não há uma testagem em massa, havendo, assim, subnotificação de ocorrências, ele pode apontar para uma aceleração ou desaceleração dos contágios.

A última semana foi de diminuição no ritmo de novos contágios em Porto Alegre. Em relação aos sete dias anteriores, ocorreu um aumento de 3,7% no total de casos confirmados, passando de 82.853 para 85.692 – 2.839 novos casos, uma média de 405,5 confirmações por dia. Na semana anterior, foram 3.019 novos casos, uma média de 431,2 por dia.

A variação nas confirmações de casos está diretamente ligada a quantidade de testes realizados. Até o dia 21 de janeiro, haviam sido aplicados 335.320 testes – cerca de 22,5% da população porto-alegrense.