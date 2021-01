Rio Grande do Sul tem semana de melhora nos indicadores da pandemia

A chegada da vacina A última semana foi de boas notícias a respeito da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul., mesmo que em quantidade pequena, foi um alento após mais de dez meses sob a sombra da Covid-19, ainda que os números continuem altos.

O monitoramento semanal da evolução da crise sanitária realizado pelo Jornal do Comércio aponta que, entre os dias 14 e 21 de janeiro, o Estado teve melhora nos três indicadores analisados: ritmo de novos casos, ritmo de novos óbitos e número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Nesta quinta-feira (21), o RS tinha 1.833 pessoas internadas com diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus, seja em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) seja em leitos clínicos.

A Covid-19 já afetou mais de meio milhão de gaúchos – mais especificamente 520.313 pessoas, vitimando fatalmente 10.196 deles. Somente na última semana, foram 24.728 novas contaminações. Na semana anterior, entre 7 e 14 de janeiro, haviam sido 25.447 novas contaminações.

A redução nas hospitalizações em UTIs pela doença na última semana foi menor do que aquela que vinha sendo observada nas semanas anteriores. Entre os dias 14 e 21 de janeiro, o Rio Grande do Sul passou de 845 para 837 pessoas em leitos intensivos em razão da doença - diminuição de 0,9%. Considerando o período de 21 dias, a queda foi de 11,9% - de 950 para 837.

Em relação aos casos, o Estado teve um aumento percentual de 4,9% nesta semana em relação à anterior, passando de 495.585 para 520.313. Os 24.728 casos novos em uma semana, representam uma média de 3,5 mil novos contágios por dia – na semana anterior, a média diária de infecções era de 3,6 mil novas confirmações diariamente. O percentual de casos ativos em relação ao total de pessoas contaminadas é de 3% - são 14.232 pessoas em tratamento ou recuperação da doença.

Em relação aos óbitos, o Estado teve uma semana com diminuição no ritmo de novas mortes, depois de um aumento nos sete dias anteriores. Entre os dias 14 e 21 de janeiro, o crescimento percentual foi de 4,1%, enquanto na semana anterior havia sido de 5,3%. O Rio Grande do Sul registrou 406 óbitos na última semana relacionados ao novo coronavírus. Na semana anterior, haviam sido 497 mortes. Ou seja, o Estado teve uma redução de 18,4% no número de falecimento na última semana em comparação com a anterior.

No último mês, entre os dias 21 de dezembro e 21 de janeiro, foram registradas 2.037 mortes – uma média de mais de 65,7 óbitos por dia.