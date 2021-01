Eduardo Leite vai visitar farmacêutica que produzirá vacina russa no Brasil

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, viaja a São Paulo na próxima terça-feira (26) para uma reunião com a diretoria da empresa União Química, responsável por produzir a vacina russa Sputnik V no Brasil. Representantes da empresa se reuniram nesta quinta-feira (21) com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

O encontro é um desdobramento da primeira conversa mantida pelo Executivo gaúcho com a companhia, nesta quinta-feira (21), por meio de videoconferência, comandada pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Segundo o Palácio Piratini, a reunião virtual serviu para que a equipe conhecesse a empresa e o estágio de produção do imunizante no Brasil. A vacina, já em uso em alguns países, ainda depende de aprovação da Anvisa. O STF chegou a dar prazo para a agência e manifestar.

A avaliação da secretária Arita é de que pode haver a possibilidade de liberação do uso emergencial do imunizante fabricado no País, uma vez que há 10 milhões de doses da vacina para exportação na Rússia.

No Brasil, a produção já conta com lote piloto de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), o princípio ativo do imunizante. A estimativa da União Química é de conseguir produzir 8 milhões de doses da vacina por mês.