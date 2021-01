Melo garante que 'kit Covid' será disponibilizado na rede pública de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, garantiu que a prefeitura irá disponibilizar na rede pública municipal de saúde os medicamentos do chamado “kit Covid” para tratamento da Covid-19. A posição do prefeito se mantém mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmar o que especialistas e entidades como a Sociedade Brasileira de Infectologia já dizia desde meados do ano passado: drogas como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina são ineficazes no combate ao novo coronavírus.

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta quinta-feira (21), Melo afirmou que a posição externada no início do ano se mantém. “Se vier a medicação, ela será colocada na rede pública. Se tiver receita, ela será entregue. O prefeito nem indica nem desindica cloroquina”, disse Melo.

A reportagem do Jornal do Comércio pediu um posicionamento do prefeito a respeito da questão, mas, até a publicação desta matéria, não havia recebido um retorno.

No domingo (17), na sessão que liberou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford/Astrazenenca no Brasil, a Anvisa desindicou o uso dos medicamentos, afirmando, pela primeira vez, que não existe tratamento precoce para a doença.

corte apure as aquisições, pelas administrações públicas, de medicamentos sem eficácia comprovada para tratamento precoce de pacientes com Covid-19 Na terça-feira (19), o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) acolheu um pedido de investigação feito pelo Ministério Público de Contas para que a