RS confirma primeira morte por síndrome infantil associada à Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) confirmou o primeiro óbito no Rio Grande do Sul por Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). Trata-se de um menino de 7 anos residente no município de Alto Feliz, na Serra.

A doença está associada ao novo coronavírus, com manifestações tardias após a infecção, podendo ou não a criança ter apresentado sintomas respiratórios de Covid-19. No Rio Grande do Sul, desde agosto, quando iniciou a investigação dessa síndrome no país, já foram confirmados 25 casos, dos quais 24 já tiveram a evolução de alta hospitalar. As idades variam de 0 a 15 anos.

A doença é caracterizada por febre persistente acompanhada de sintomas que podem incluir gastrointestinais (dor abdominal), conjuntivite, exantema (manchas vermelhas na pele), erupções cutâneas, entre outros. Os sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos.

Conforme a SES-RS, o caso do menino de Alto Feliz iniciou com uma internação em 1º de janeiro deste ano, com quadro clínico inicialmente suspeito de apendicite. Contudo, exames descartaram essa e outras possíveis causas, tendo a comprovação para a SIM-P após exames de sangue específicos (que apontaram marcadores inflamatórios característicos), além de teste positivo para o coronavírus, mesmo sem nenhum sintoma respiratório prévio ou no momento na internação. A criança recebeu tratamento com imunoglobulina, precisou de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e faleceu no dia 11 de janeiro.

Até a última atualização do Ministério da Saúde (em 24 de outubro), já eram 511 casos no país com 35 óbitos.

Perfil dos casos de SIM-P no Rio Grande do Sul

Sexo

Feminino: 8

Masculino: 17

Faixa etária

Menores de 1 ano: 3

Entre 1 e 5 anos: 7

Entre 6 e 10 anos: 11

Entre 11 e 15 anos: 4

Municípios de residência