Vacinômetro irá acompanhar a vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

Para garantir a transparência dos dados relacionados ao enfrentamento da pandemia em Porto Alegre, a prefeitura lança um "vacinômetro". Através da ferramenta será possível acompanhar a evolução da campanha de vacinação contra a Covid-19 através de dados como o número de doses aplicadas e em quais estabelecimentos de saúde. Até as 10h desta quinta-feira (21), 5.311 pessoas já receberam a primeira dose da Coronavac na Capital.

Painel de Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19 apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo das fases da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada hora a partir da inserção de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.

Também é possível consultar o quantitativo de doses registradas por estabelecimento de saúde. De acordo com os primeiros registros, o vacinômetro indica que, em 18 de janeiro, foram cinco doses administradas; e em 19 de janeiro, foram aplicadas 329 doses da vacina Coronavac. No dia 20, foram 4.753 doses.

As 5.311 doses correspondem a 3,22% da meta do público-alvo da Fase 1 da campanha. Do total, 3.083 doses foram recebidas por profissionais de saúde, 2.003 por idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência institucionalizadas ou idosos acamados.

Até o momento os locais com maior número de doses aplicadas foram o Hospital de Clínicas, com 1.148 vacinados, a Unidade de Saúde IAPI, com 867 doses registradas, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com registro de 531 doses.