General Miotto morre em Porto Alegre por complicações da Covid-19

O ex-comandante do Comando Militar do Sul (CMS), com sede em Porto Alegre, general Geraldo Antonio Miotto, morreu nesta quarta-feira (20) por complicações da Covid-19. A informação foi divulgada em nota do CMS no Twitter.

"O Comando Militar do Sul informa, com pesar e muita tristeza, o falecimento do General de Exército Geraldo Antonio MIOTTO, antigo Comandante Militar do Sul", é a postagem, lançada por volta as 19h30min desta quarta-feira.

Segundo o CMS, o funeral será em São Marcos, onde o gereral nasceu.

Miotto, que tinha 65 anos e estava na reserva do Exército desde o ano passado, foi internado em 1 de dezembro de 2020 na devido à infecção do novo coronavírus. O general estava na UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), segundo o CMS.

O governador Eduardo Leite fez postagem sobre a morte do militar também na rede social na qual recordou o apoio de Miotto para as medidas de combate à pnademia.

Lamento profundamente o falecimento do gen. Geraldo Miotto, ocorrido hj. Antes de deixar o CMS, Miotto ofereceu apoio reiteradas vezes p/ o enfrentamento à Covid-19, doença q o vitimou, e p/ ações de interesse do RS. Meus sentimentos aos amigos e familiares pela perda irreparável — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 20, 2021

O militar chefiou o CMS entre 2018 e 2020, quando foi para a reserva. Antes, entre 2016 e 2018, ele havia dirigido o Comando Militar da Amazônia (CMA). Miotto ingressou no Exército em 1972 e fez formação nas principais fileiras da Força Armada. Cursou a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e depois a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).