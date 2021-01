Profissionais da Saúde são vacinados em hospitais de Porto Alegre

iniciado em Porto Alegre na terça-feira (19 Seguindo o calendário de imunização contra a Covid-19,), pelos grupos prioritários, foram vacinados nesta quarta-feira (20) profissionais da Saúde que atuam no Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e no Hospital Divina Providência (HDP).

chegou ao Estado na segunda-feira (18) à noite. No GHC, os procedimentos começaram por volta das 9h, nos funcionários que atendem na emergência, na UTI Covid, no Hospital da Criança e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para instituição foram encaminhadas mais mais de 2 mil doses da vacina Coronavac, que

Imunização dos servidores do Grupo Hospitalar Conceição iniciou nesta quarta-feira. Crédito: Marcelo Matusiak/Divulgação/JC

A imunização foi acompanhada pelo presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Gerson Junqueira Jr, pelo secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, pela coordenadora da UTI do Conceição, Taiani Vargas e demais diretores do hospital.

No Divina Providência, a primeira vacinada foi a enfermeira Sabrina Irineu Ferreira, 29 anos, funcionária do hospital desde abril, e que enfrenta a pandemia em seu primeiro emprego na área. Atuando na unidade de internação, ela destacou a importância de representar os profissionais da saúde na vacinação contra a Covid. "O sentimento é inexplicável, nós que vivemos uma mistura de sentimentos desde o início da pandemia, agora, enxergamos mais esperança, saúde, e desejamos a volta à rotina sem o vírus. Esse foi o primeiro passo", comentou.

No final da tarde, a vacina também foi aplicada nos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram imunizadas 2.391 pessoas dos grupos prioritários com a vacina Coronavac.

Desse total, receberam as doses 670 profissionais de saúde, 1.720 idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados e uma representante da população indígena.