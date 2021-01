Como será a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

Porto Alegre recebeu 50 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O Plano Municipal de Vacinação, divulgado na segunda-feira pela prefeitura, prevê a vacinação de 25 mil pessoas dos grupos prioritários na primeira fase - profissionais da saúde de linha de frente, idosos que vivem em instituições de longa permanência, idosos acima de 75 anos, indígenas e quilombolas.

A distribuição das vacinas e insumos direcionados às equipes de vacinação extramuros – servidores da SMS que atendem em locais externos, como lares de idosos e clínicas geriátricas, começa nesta terça. Profissionais que atuam em UTIs serão vacinados nos próprios locais de trabalho.

Já os idosos em instituições de longa permanência (ILPIs), pessoas com deficiências, acamados, indígenas e quilombolas serão imunizados por equipes da SMS, que irão até os locais onde eles estiverem, mediante agendamento.

Capital não terá doses disponíveis em postos de saúde

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começará sem doses disponíveis em postos de saúde. Conforme Porto Alegre for recebendo mais doses, os locais para oferta serão definidos, até alcançarem 24 postos. A SMS também fará parcerias com redes privadas de farmácias e montará drive-thrus para atendimento. As estratégias serão definidas semanalmente, conforme a ampliação do público-alvo e a chegada de novas remessas.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população não vá aos postos em busca da vacina neste primeiro momento.“Pedimos a compreensão da população para que não vá a unidades de saúde em busca da vacina. A campanha será por fases e atenderá inicialmente esses grupos prioritários”, afirma Mauro Sparta, titular da pasta.

Confira as fases da imunização na Capital

Fase 1:

Público-alvo: pessoas de 60 anos ou mais que vivem em instituições para idosos; trabalhadores da Saúde; população indígena; população quilombola e idosos acima de 75 anos

Estimativa: 163 mil pessoas

Vacinação na primeira etapa: 25 mil pessoas

Fase 2

Público-alvo: Pessoas entre 60 e 74 anos de idade

Estimativa: 149 mil pessoas

Fase 3

Público-alvo: Pacientes com comorbidades

Estimativa: 192 mil pessoas

Fase 4