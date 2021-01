Primeira carga da vacina Coronavac desembarca no Rio Grande do Sul

A primeira carga de vacinas da Coronavac já está no Rio Grande do Sul. O avião da Azul com a remessa chegou um pouco antes das 22h ao Aeroporto Internacional Salgado Filho (Aeroporto de Porto Alegre). Na noite desta segunda-feira (18), a primeira dose será aplicada em uma técnica de enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Uma segunda aeronave aterrissa ainda nesta noite com mais imunizantes. O Rio Grande do Sul terá 341 mil doses a primeira remessa do Ministério da Saúde. As 143 caixas que já estão em solo serão levadas para área de estoque da Secretaria Estadual da Saúde. Para o HCPA, serão separadas unidades para a imunização. Houve atraso na chegada , que chegou a ser prevista para o fim da tarde.

O governador Eduardo Leite chegou a transmitir pelo seu perfil do Instagram o momento da chegada. "Esta é a redenção do coronavírus", disse Leite. "Com a vacina, vai se poder retomar a economia e os abraços", declarou o governador,

Mais quatro gaúchos, entre eles um indígena, uma idosa e um quilombola, serão os outros a receber as doses nesta noite.

Antes de começar a aplicar as doses, um rápido eventos marcou a largada da imunização na área do hospital.

A diretora-presidente do HCPA, Nadine Clausel, disse, antes da aplicação da vacina, que é uma nova etapa do combate da pandemia e que a vacina é "uma injeção de esperança".

"Este momento é uma luz no fim do túnel e vamos continuar nos cuidando", reforçou Nadine.

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, citou que "há dez meses esperava pelo dia da chegada da vacina". Arita também lembrou que as pessoas não podem se descuidar.

"É um momento de muita esperança. Não pensei que fosse viver este dia", desabafou a secretária, desabando em choro de emoção.

O presidente da Famurs, Maneco Hassen, definiu que a ansiedade é grande entre os prefeitos para começar a fazer a vacinação.

O prefeito da Capital, Sebastião Melo, criticou disputas políticas em torno da vacina, disse que o momento reflete a vitória da ciência e que os cuidados não podem ser relaxados. "Porto Alegre está pronta para começar a vacinar",avusou Melo.

Leite disse que, até chegar ao dia D da vacina, houve um trabalho duro e destacou que a parceria com os municípios e hospitais foi fundamental nas medidas. O governador fez apelo para que as pessoas ajudem usando máscara, não aglomerando e cumprindo protocolos.