Embarque de vacinas da Índia deve ter solução esta semana, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou em entrevista coletiva hoje (18) no Palácio do Planalto que a conclusão da viagem para trazer um carregamento de vacinas importadas da Índia deve ter uma resolução ainda "nesta semana".

Até o momento não há uma definição entre os governos brasileiro e indiano sobre a data em que o embarque dos imunizantes pode ser feito. O Brasil tem uma aeronave da companhia aérea Azul disponível para buscar o lote com 2 milhões de doses, mas diante das dificuldades na conclusão da aquisição, a aeronave permanece no país enquanto o governo tenta resolver a situação.

"Todos os dias temos tido reunião com a Índia. Nós estamos recebendo a sinalização de que isso deverá ser resolvido nos próximos dias desta semana, o embarque da carga pra cá. Não tenho resposta positiva até agora. Estamos contando com essas 2 milhões de doses para que a gente possa atender mais ainda a população", informou Pazuello.

A vacina é a desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório do Reino Unido Astrazeneca. O Brasil firmou um acordo de transferência tecnológica para a produção das doses pela Fundação Oswaldo Cruz.

Uma parte das doses fabricadas na Índia está em tratativas para aquisição com o objetivo de acelerar a primeira etapa de vacinação no Brasil.

Caso a importação seja viabilizada, as 2 milhões de doses serão somadas às 8 milhões da Coronavac importadas da China pelo Instituto Butantan, que atua em parceria com a farmacêutica chinesas Sinovac.

Nesta tarde, o Palácio do Planalto tuitou que o presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira de uma audiência com o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

Agência Brasil