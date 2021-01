Número de doses da vacina que cada região do RS vai receber nesta terça

chegam ao Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira O governo gaúcho divulgou o número de doses da vacina Coronavac, que(18). Nesta terça-feira (19), a primeira remessa do imunizante será encaminhada às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), para início da etapa da vacinação dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI), elaborado pelo Ministério da Saúde.

Porto Alegre receberá o maior lote de vacinas, 51,6 mil doses, seguida pela 1ª CRS, com sede na Capital e que integra 65 municípios, que terá 26 mil doses.

Nesta primeira etapa de imunização, serão aplicadas 170,8 mil doses das mais de 340 mil que estão chegando ao Estado. As 171 mil doses restantes serão reservadas para a aplicação da segunda dose prevista da vacina.

Dos primeiros gaúchos contemplados com a vacina, 138,5 mil serão trabalhadores da Saúde (34%), 14,3 mil indígenas, 9,5 mil idosos com mais de 60 anos residentes em instituições e 380 serão pessoas com deficiência e residentes em instituições.

Destino das doses da vacina da primeira remessa para o RS (19 de janeiro)

Porto Alegre: 51.600

1ª CRS (sede Porto Alegre – 65 municípios): 26.000

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 4.360

3ª CRS (sede Pelotas – 22 municípios): 12.400

4ª CRS (sede Santa Maria – 32 municípios): 8.400

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 14.000

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 10.200

7ª CRS (sede Bagé – 6 municípios): 1.760

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 2.720

9ª CRS (sede Cruz Alta – 13 municípios): 1.920

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 4.000

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 5.360

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 3.560

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 4.400

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 2.360

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 6.040

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 4.240

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 3.200

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 4.280

Total: 170.800 doses (O governo do Estado ficará com o resto das 171.000 doses de reserva para a 2ª dose).