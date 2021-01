Fundo diz que Anvisa não recusou pedido da Sputinik V

O Fundo de Investimento Direto da Rússia divulgou nota hoje (18), por meio da Embaixada da Rússia no Brasil, negando que o pedido de autorização emergencial para a vacina Sputinik V tenha sido recusado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o fundo, a agência solicitou informações adicionais sobre a vacina, que serão "fornecidas brevemente". "A solicitação de informações adicionais pelo regulador é um procedimento padrão e não significa uma recusa de registro", diz a nota.

Ontem (17), a Anvisa disse que há informações insuficientes no caso da Sputinik V. O imunizante não cumpriria um requisito importante, a realização de estudos clínicos na Fase 3 LINK 1 .

O Fundo de Investimento Direto da Rússia declarou no comunicado que aguarda projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e que ainda precisa ser apreciado no Senado, que permitiria o uso no Brasil de vacinas autorizadas em outros países.

O fundo informou ainda que a vacina teve o uso em caráter emergencial autorizado na Sérvia, Argentina, Belarus, Bolívia, Argélia, Palestina, Venezuela e Paraguai.

A Agência Brasil entrou em contato com a Anvisa e aguarda retorno.

Agência Brasil