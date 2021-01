Voo atrasa e primeira dose da Coronavac será aplicada na noite desta segunda no RS

O governo gaúcho confirmou que os lotes da vacina Coronavac destinadas ao Estado chegarão no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 20h25min desta segunda-feira (18). Uma aeronave da Azul vai transportar a carga.

Dessa forma, o ato simbólico para aplicação da primeira vacina no Rio Grande do Sul ocorrerá às 21h30min, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Anteriormente previstas para chegarem no final da tarde , com ato de vacinação às 18h, a entrega das doses atrasaram em função da logística de todo o processo.

A solenidade será realizada no saguão do 2º andar do prédio principal do hospital e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado. Embora não haja confirmação, tudo indica que o primeiro gaúcho imunizado será um profissional da saúde que atua na linha de frente da pandemia no HCPA. Especula-se que uma técnica de enfermagem da equipe será a escolhida.

Rio Grande do Sul receberá 341,8 mil dose s da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, produzida em parceira com o laboratório Sinovac, e iniciará imediatamente a distribuição para todas as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. Assim, a previsão é de que na terça (19) os municípios já poderão começar a vacinação.

A campanha de imunização dos gaúchos seguirá as diretrizes do Plano Nacional e Imunizações, priorizando os grupos de risco. Nesta primeira fase, serão vacinados os profissionais da saúde da linha de frente contra Covid-19, idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas.

O Ministério da Saúde dividiu as entregas das vacinas aos Estados entre aviões da FAB e da Azul e via terrestre. O Rio Grande do Sul iria receber lotes também via terrestre, mas por definição federal as doses chegarão apenas via aérea.