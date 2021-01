Rio Grande do Sul receberá 341,8 mil doses da vacina Coronavac

Confira quantas doses cada estado irá receber. O Rio Grande do Sul será o quinto estado a receber a maior quantidade de doses de vacina no primeiro esforço para distribuição da Coronavac no Brasil, iniciado na manhã de hoje. Conforme o Ministério da Saúde, serão 341.800 doses enviadas para o Estado.

Eduardo Leite esteve na manhã desta segunda-feira no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde O governador, em Guarulhos (SP), de onde garantiu que a vacinação começa ainda nesta segunda-feira no RS.

Vamos iniciar ainda hoje a vacinação no RS! O ministro autorizou anteciparmos o início da campanha. As primeiras doses começam a ser transportadas em seguida para o nosso Estado e já estamos com a logística pronta para iniciar o envio para todas as 18 regiões de saúde. pic.twitter.com/N3KXt3D4Jd — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 18, 2021

“Vamos receber as doses na tarde desta segunda e iniciar ainda hoje o processo de imunização. Temos uma rede de saúde bem distribuída e toda a rede logística já preparada. Transporte, rede de frio, seringas agulhadas, ou seja, tudo pronto para iniciar esse grande processo de vacinação assim que as doses chegarem à capital gaúcha. E, em 24 horas, as doses estarão em todas as regiões do Estado, para que elas também possam iniciar a aplicação, respeitando as faixas definidas no Plano Nacional de Imunizações (PNI)”, disse Leite.

No Rio Grande do Sul, esse primeiro lote de doses será distribuído da seguinte maneira:

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas - 9.510 doses

Pessoas com deficiência institucionalizadas - 380

População indígena vivendo em terras indígenas - 14.348

Trabalhadores da saúde - 138.523

Detalhes a respeito de quem será a primeira pessoa vacinada ainda não foram dados, mas, em entrevista à Rádio Gaúcha, Leite antecipou que a primeira gaúcha imunizada será uma mulher, profissional do Hospital de Clínicas.

Os governadores participaram de uma cerimônia de entrega das vacinas de onde partiu a carga de cerca de 44 toneladas. O início da vacinação se tornou possível neste domingo (18), com a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina da Oxford no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

São Paulo receberá a maior quantidade de doses, 1.357.040, seguido de Minas Gerais, com 577.680. Na sequência, vem os estados do Rio de Janeiro (488.320) e da Bahia (376.600).

O ministério informou que a logística contará com aviões e caminhões preparados para a refrigeração dos imunizantes. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass farão o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada Estado, com apoio do Ministério da Defesa.