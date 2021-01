Veja a quantidade de doses da Coronavac que será distribuída para cada Estado

A vacinação nacional contra o novo coronavírus começa nesta segunda-feira (18) às 17h, segundo acertaram governadores dos Estados e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião no início da manhã. Eles participaram de ato simbólico em Guarulhos (SP) para a distribuição das doses da Coronavac - imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta manhã começa a distribuição de 4,6 milhões de doses da vacina. Os imunizantes estão no Departamento de Logística em Saúde, em São Paulo, e serão transportados para cada um dos Estados pela Força Aérea Brasileira (FAB). A Anvisa aprovou no domingo (17) o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac . O Rio Grande do Sul vai receber 311.680 de doses.

O ministério informou que a logística contará com aviões e caminhões preparados para a refrigeração dos imunizantes. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass farão o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada Estado, com apoio do Ministério da Defesa.

Veja a quantidade de vacinas que será distribuída para cada Estado nesta segunda-feira:

Região Norte - 296.520 doses

- Rondônia - 33.040

- Acre - 13.840

- Amazonas - 69.880

- Roraima - 10.360

- Pará - 124.560

- Amapá - 15.000

- Tocantins - 29.840

Região Nordeste - 1.200.560 doses

- Maranhão - 123.040

- Piauí - 61.160

- Ceará - 186.720

- Rio Grande do Norte - 82.440

- Paraíba - 92.960

- Pernambuco - 215.280

- Alagoas - 71.080

- Sergipe - 48.360

- Bahia - 319.520

Região Sudeste - 2.493.280 doses

- Minas Gerais - 561.120

- Espírito Santo - 95.440

- Rio de Janeiro - 487.520

- São Paulo - 1.349.200

Região Sul - 681.120 doses

- Paraná - 242.880

- Santa Catarina - 126.560

- Rio Grande do Sul - 311.680

Região Centro-Oeste - 415.880 doses

- Mato Grosso do Sul - 61.760

- Mato Grosso - 65.760

- Goiás - 182.400

- Distrito Federal - 105.960

Agência Estado