Vacinas contra a Covid-19 começam a ser distribuídas nesta segunda-feira no RS

O Ministério da Saúde inicia, na manhã desta segunda-feira (18), a distribuição das vacinas contra a Covid-19 para todos os estados. Em vídeo gravado do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), o governador do RS Eduardo Leite disse que parte das 311.680 doses enviadas ao Estado começam a ser aplicadas ainda no final do dia entre os gaúchos.