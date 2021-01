Leite projeta que o Rio Grande do Sul deve começar vacinação até quinta-feira

Com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no País, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que poderá começar a imunização dos gaúchos até a próxima quinta-feira (21).

Foram aprovadas neste domingo (17) as aplicações da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, e a da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolvida com a Astrazeneca/Universidade de Oxford. O aval só vale para doses importadas, ou seja, fabricadas fora do Brasil - o Butantan recebeu vacinas da China e o governo tenta liberar uma carga de doses da Oxford/AstraZeneca que virá da Índia.

Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite afirmou que, nesta segunda-feira (18), deve ter início a distribuição da primeira carga da vacina aos estados. Com isso, será possível começar a vacinação no Rio Grande do Sul entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21).

"O RS está pronto! #vacinaJÁ. Nossa Rede de Frio, a logística de distribuição para as coordenadorias regionais de saúde, as seringas agulhadas... tudo pronto para o início da imunização no Estado”, comemorou Leite, nas redes sociais.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), para garantir a qualidade dos imunobiológicos adquiridos e ofertados à população, conta com uma Rede Nacional constituída por uma estrutura física, chamada Rede de Frio, que viabiliza seu processo logístico. A estrutura da rede frio deve ser organizada desde a instância nacional até a local. À estadual cabe organizar centrais estaduais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos em câmaras frias.

Leite também cumprimentou nas redes sociais o governador de São Paulo, João Doria, que viabilizou a parceria internacional do Butantan, e agradeceu ao Ministério da Saúde, que fez a parceria da Fiocruz com a Oxford/Astrazeneca e enviará as duas vacinas aos Estados.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) distribuiu às 18 coordenadorias regionais, desde dezembro, 43 novas câmaras frias para a conservação de vacinas, antecipando a logística para a vacinação contra a Covid-19. Ao todo, são 96 equipamentos em funcionamento nas regionais da SES, cobrindo todos os municípios do Rio Grande do Sul. Somada à estrutura da Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, a capacidade total de armazenamento é para até 10 milhões de doses.

"É um dia histórico. Agora, falta o passo seguinte, que é o Ministério da Saúde informar o quantitativo de doses da Coronavac que será distribuído, de forma igualitária, a todos os Estados. Tão logo chegue no RS, conforme já anunciado, precisamos de um tempo para fazer a redistribuição para cada uma das 18 regionais de saúde. Há uma perspectiva de que, chegando no dia 18, as doses sejam entregues no dia 19 e, no dia 20, seja feita a aplicação da primeira dose em Porto Alegre e nas sedes das coordenadorias", detalhou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Como será a operação no Estado