Anvisa autoriza uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford

Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Os imunizantes serão distribuídos no Brasil, respectivamente, pelo Instituto Butantã e pela Fiocruz.

“Apesar das incertezas, os benefícios das vacinas superam essa questão, na medida em que atendem os critérios de qualidade e segurança”, apontou a relatora e diretora da Anvisa, Meiruze Freitas.

A palavra da autoridade regulatória era o último passo para disponibilizar à população as vacinas que estão no País. Butantã e Fiocruz serão notificados pela Anvisa sobre a decisão.

O médico e contra-almirante diretor presidente da Anvisa, Antonio Barra, comemorou. “Temos vacina”. E ressaltou o fato de que é preciso manter os cuidados, como distanciamento social e uso de máscaras. Ele também destacou o trabalho da agência. “Somos a única agência de saúde do mundo a analisar dois protocolos vacinais ao mesmo tempo, e o fizemos em nove dias. É um feito sem precedentes”, disse.

O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes, reforçou que, apesar da falta de dados sobre as vacinas Coronavac e a de Oxford/AstraZeneca, o uso das mesmas teria benefícios pelo estágio da pandemia no Brasil e ausência de uma alternativa terapêutica contra a Covid-19. Nos dois casos, a recomendação foi para aprovação com monitoramento das "incertezas e reavaliação periódica" dos dados o imunizante.

A Anvisa reuniu a sua diretoria colegiada no domingo (17) para decidir se permitiria ou não o uso emergencial. A diretoria colegiada da agência é formada por cinco membros, sendo um deles o presidente do órgão, o médico e contra-almirante Antonio Barra Torres. A decisão ocorreu por maioria simples de votos.