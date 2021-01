O governador Eduardo Leite usou as redes sociais neste domingo (17) para reforçar que o Rio Grande do Sul está pronto para o início da vacinação contra a Covid-19. Leite comentou sobre a reunião da Anvisa que decide sobre a liberação do uso emergencial das vacinas.

O Brasil acompanha com expectativa a aprovação pela Anvisa das vacinas do Butantã (coronavac) e da Fiocruz (Oxford). Amanhã mesmo deve começar a distribuição da primeira aos estados. Vacinação, assim, possível de ser iniciada até o dia 21 (talvez 20). O RS está pronto! #vacinaJÁ

Segundo o governador, todas as questões que envolvem a logística para o início da imunização estão prontas, incluindo a estrutura técnico-administrativa orientada pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), a a logística de distribuição para as coordenadorias regionais de saúde, as seringas e agulhas.

Leite cumprimentou o governador de São Paulo João Doria, o Instituto Butantan, a Fiocruz e o Ministério da Saúde nas parcerias para o desenvolvimento das vacinas, e sobretudo aos cientistas.

Cumprimentos ao gov. @jdoriajr, que viabilizou parceria internacional do @butantanoficial.