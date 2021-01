Rio Grande do Sul ultrapassa 500 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou nesta sexta-feira (15) a marca de 500 mil casos de Covid-19, após dez meses de pandemia. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), são 500.792 infectados até agora. A média diária continua alta, com 5.381 novos casos notificados em 24 horas.

O número de óbitos se aproxima de 10 mil. Foram registradas 48 mortes, elevando para 9.838 vidas perdidas na crise sanitária. Nas duas primeiras semanas de janeiro, são mais de 900 óbitos

Segundo a SES, uma das mortes ocorreu em novembro e outras quatro em dezembro de 2020. As 43 demais foram entre 5 e 14 de janeiro.

Os recuperados são 473.148, representando 94% da população já infectada. Outros 17.754 pessoas que tiveram detecção do novo coronavírus estão em acompanhamento.

A taxa de ocupação da UTI no Estado é de 76,7%, são 2.032 pacientes em 2.650 leitos de UTI. Desse grupo, 848 casos dão de doentes com a Covid-19. Há mais 34,2 mil pessoas internadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma das complicações do novo coronavírus. O número tem crescido dia a dia.

Em Porto Alegre, estão 282 doentes em leitos de terapia intensiva, setor que apresenta 86,5% de ocupação considerando todos os tipos de enfermidades. O número de casos de Covid-19 em UTIs na Capital é o mais alto em dez dias, desde 5 de janeiro.