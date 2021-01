Famurs busca incluir professores como grupo prioritário na vacinação contra Covid-19

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) solicitou ao Ministério da Saúde que a classe dos professores seja incluída entre os grupos prioritários para receber a vacinação contra o novo coronavírus na primeira etapa doDe acordo com o planejamento do governo federal, trabalhadores da saúde, idosos a partir dos 75 anos e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência compõem os grupos que receberão a imunização,