Eduardo Leite disponibiliza estrutura de saúde do RS a pacientes de Manaus

O governador Eduardo Leite colocou a rede de saúde do Estado à disposição do governo do Amazonas. Segundo o Palácio Piratini, o Rio Grande do Sul estaria pronto para receber pacientes de Manaus, se necessário.

alta de leitos e equipamentos A capital amazonense vem sofrendo com o esgotamento do sistema hospitalar, em função do aumento dos casos de Covid-19, e tem registrado fpara atendimento aos pacientes, como oxigênio.

"Coloquei o RS à disposição para o que puder ser feito no sentido de ajudar os nossos irmãos do Amazonas. Estamos numa outra ponta do país, mas a solidariedade que o momento exige supera qualquer distância. Se for necessário, o RS está a postos", disse Leite em postagem no Twitter na tarde desta quinta-feira (14).

O Executivo gaúcho foi sondado, mas ainda não recebeu pedido oficial do Ministério da Saúde para a utilização de hospitais para receber pacientes de Manaus. De acordo com o diretor de Regulação Estadual, Eduardo Elsade, o Estado tem condições de auxiliar o Amazonas neste momento de colapso da saúde.