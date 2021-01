RS registrou mais de 900 mortes por Covid-19 nas duas últimas semanas

A proximidade do início da vacinação, ao menos para os grupos prioritários – que,- traz um alento depois de quase um ano sob a sombra do novo coronavírus. No entanto, os números seguem, se não em escala crescente, em um platô muito alto, o que traz. No Estado, somente nas duas últimas semanas, foram registrados 906 óbitos – uma média de mais de 64 mortes por dia.