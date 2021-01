RS terá novos leitos de UTI para atender a pacientes com Covid-19

Projetando um aumento nos casos de Covid-19 ao longo do verão, o governo do Estado intensifica a abertura de novos leitos de UTI e a reativação de unidades que haviam sido fechadas. Para suprir a eventual demanda, serão liberados 100 leitos e outros 68 ficarão na retaguarda, para habilitação conforme a necessidade.

Os municípios de Cruz Alta e Osório serão os primeiros a disponibilizarem novos leitos, nesta quarta (13). Serão abertas 10 unidades em UTI no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, e outras 10 no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, todas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Há ainda previsão de entrega de mais 80 leitos novos e reativados nas cidades de Pelotas, Porto Alegre e Canoas. Outros 68 de retaguarda serão abertos na Capital. Desde o início da pandemia, a macrorregião Metropolitana colocou mais 497 leitos de UTI exclusivamente para pacientes com Covid em funcionamento.

seguem em alta no Rio Grande do Sul, Os casos de coronavírus e o número de mortes pela doençaonde mais de 485 mil pessoas já foram infectadas.

Confira a lista dos leitos:

HOSPITAIS COM LEITOS NOVOS E REATIVADOS

• Hospital São Vicente de Paulo (Osório) - 10

• Hospital São Vicente de Paulo (Cruz Alta) - 10

• Hospital Universitário São Francisco (Pelotas) - 10

• HPS de Porto Alegre - 10

• Hospital Vila Nova (Porto Alegre) - 16

• Hospital Restinga (Porto Alegre) - 10

• Hospital Universitário (Canoas) - 15

• Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre - 19

HOSPITAIS COM LEITOS OPERACIONAIS DE RETAGUARDA

• Hospital Cristo Redentor (Porto Alegre) - 18

• Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 30

• Hospital de Clínicas (Porto Alegre) - 20