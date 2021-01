Rio Grande do Sul tem o maior número de mortes divulgadas em um dia em 2021

O Rio Grande do Sul voltou a bateu marcas negativas da pandemia nesta terça-feira (12). Com mais 121 óbitos, o Estado registrou o maior número de mortes em decorrência da Covid-19 divulgadas em um só dia desde que começou 2021. São 9.619 vidas perdidas ao todo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

107, no dia 5 de janeiro 101 no dia 6 144 mortes em só dia Na primeira semana do ano, foram dois dias seguidos com mais de 100 mortes no boletim diário:, e. O recorde é do fim de dezembro de 2020, quando o Estado contabilizou

O número de casos confirmados de coronavírus segue em alta. Foram 3.935 novas infecções nas últimas 24 horas, elevando para 485.757 o total de registros da doença no Rio Grande do Sul. Desses, 461.004 ou 95% estão curados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTIs no Estado é de 76,3%, segundo o monitoramento da SES. São 2.014 pacientes internados com diagnóstico positivo ou suspeita de coronavírus.

liberação de mais 168 leitos de UTI Nesta quarta-feira (13), o governo gaúcho inicia a. O anúncio foi feito na semana passada para suprir a demanda crescente por internações. Do total, 100 leitos serão abertos e reativados, e 68 unidades ficarão à espera para serem habilitadas conforme necessidade. Os leitos de retaguarda serão abertos todos em Porto Alegre.

Cruz Alta e Osório serão os primeiros municípios a disponibilizar os novos leitos. Serão 10 no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, e outros 10 no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. Outros 80 leitos novos e reativados devem ser liberados em Pelotas, Porto Alegre e Canoas. Veja abaixo a lista de onde ficarão as unidades de tratamento intensivo:

Hospitais com leitos novos e reativados

• Hospital São Vicente de Paulo (Osório) - 10

• Hospital São Vicente de Paulo (Cruz Alta) - 10

• Hospital Universitário São Francisco (Pelotas) - 10

• HPS de Porto Alegre - 10

• Hospital Vila Nova (Porto Alegre) - 16

• Hospital Restinga (Porto Alegre) - 10

• Hospital Universitário (Canoas) - 15

• Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre - 19

Hospitais com leitos operacionais de retaguarda

• Hospital Cristo Redentor (Porto Alegre) - 18

• Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 30

• Hospital de Clínicas (Porto Alegre) - 20