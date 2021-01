RS registra quase 500 mortes por Covid-19 em uma semana

O Rio Grande do Sul computou neste sábado (9) mais 54 mortes por complicações da Covid-19, chegando a 9.413 vítimas fatais na pandemia. Com isso, as notificações se aproximaram de 500 vítimas fatais em uma semana, entre 3 (domingo passado) e 9 de janeiro. Foram 479 óbitos nos sete dias.

O total de mortes em poucos dias também representa 5% de todas as vidas perdidas em 10 meses de pandemia. Em apenas uma semana, o número de óbitos, após as infecções pelo novo coronavírus, cresceu 5,4%, frente aos registros do sábado (2), que computou 8.934 mortes

Neste sábado (9), 3.593 novos casos da doença foram notificados, segundo a atualização feita pela Secretaria Estadual da Saúde em sua conta no Twitter. As mortes recentes ocorreram entre 15 de dezembro e 8 de janeiro.

O Estado tem um total de 478.501 casos do novo coronavírus em 10 meses do registro das primeiras infecções pela doença.

Em 10 de março de 2020, foi anunciado o primeiro caso, de um homem que havia viajado para a Itália , abrindo essa longa temporada de combate da pandemia, que experimenta recrudescimento desde o começo de dezembro.

Até este sábado, 452.882 pessoas foram consideradas recuperadas da infecção, ou 95% dos casos.

A ocupação de leitos de UTI, um dos indicadores mais observados na definição de mais ou menos restrições, é de 77,$% neste sábado. São 2.043 pacientes em 2.640 leitos. Dos doentes, 855 tiveram diagnóstico positivo para Covid-19. Além disso, há 129 casos suspeitos da doença em vagas de UTI.

Em Porto Alegre, que soma 80,4 mil casos e quase 2 mil mortes, as UTIs registram o menor número de internações por Covid-19 desde 2 de dezembro, quando havia 260 pacientes com a infecção nas unidades. Neste sábado, são 262 internações pelo novo coronavírus. O pico recente foi de 333 casos em 19 de dezembro.

Mesmo com menor demanda ela pandemia, as UTIs enfrentam ocupação próxima ao nível crítico. O setor tinha durante este sábado 86,7% de uso da capacidade - eram 694 doentes nas unidades para um total de 815 leitos em toda a rede (pública e privada). Os hospitais Moinhos de Vento, Cristo Redentor, Fêmina e Restinga registravam 100% de ocupação.