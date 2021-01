Rio Grande do Sul registra 4.964 novos casos de Covid-19 e mais 66 mortes

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (8) mais 4.964 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de infecções pelo vírus, desde março, é de 474.917. Desses, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que 450.073 já estão curados da doença, ou 95% dos casos.

O Estado contabilizou, ainda, mais 66 óbitos de gaúchos em decorrência do coronavírus, um ocorrido em novembro e os demais são de datas entre os dias 15 de dezembro até 7 de janeiro.