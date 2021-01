Depois da Coronavac, Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina de Oxford

Horas depois de receber o pedido de uso emergencial da vacina Coronavac , de origem chinesa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou que a vacina inglesa de Oxford também pediu, nesta sexta-feira (8), o aval para ser aplicada.

O prazo é de até 10 dias de exame, que dependerá do atendimento de documentos no processo.

"A meta da Anvisa é fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações, a serem apresentadas pelo laboratório", diz nota postada no site da agência. "O pedido de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental da vacina de Oxford", diz a nota.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que conduz os estudos do imunizante da empresa AstraZeneca, fez a solicitação. A Fiocruz solicitou autorização para uso de 2 milhões de doses que serão importadas do laboratório Serum, na Índia, que fabrica pela AstraZeneca.

A Anvisa diz que já iniciou a triagem dos documentos enviados na solicitação. "As primeiras 24h serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se os documentos necessários estão disponíveis", esclarece a nota. "O prazo de 10 dias não considera o tempo do processo em status de exigência técnica.