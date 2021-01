Rio grande do Sul terá a liberação de 168 leitos de UTI a partir da semana que vem

Para atender a demanda de novas infecções por Covid-19 no verão, o Rio Grande do Sul terá à disposição mais 168 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a partir da semana que vem, no Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (8) pela Secretaria Estadual de Saúde. A liberação envolve novos leitos e leitos anteriormente desativados pelo Estado.