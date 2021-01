Rio Grande do Sul chega a 9.293 mortes por Covid-19 e supera 470 mil casos

Após dois dias seguidos com marcas acima de 100 mortes, o Rio Grande do Sul mostrou queda no número de óbitos contabilizados pela Secretaria da Saúde (SES) no balanço diário. O dado, porém, ainda é alto e chegou a 67 nesta quinta-feira (7). Com a atualização, subiu para 9.293 o total de vítimas fatais pelo vírus no Estado. No começo da semana, o