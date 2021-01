Rio Grande do Sul tem mais 101 mortes e 5.014 novos casos de Covid-19

Os números de casos e de mortes por coronavírus seguem crescendo no Rio Grande do Sul, mantendo o quadro da pandemia em alerta no Estado. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabilizou nesta quarta-feira (6) mais 101 óbitos associados à doença.. Das novas mortes divulgadas, uma ocorreu em novembro e as demais a partir de 7 de dezembro. Já são 9.226 vidas perdidas ao todo.