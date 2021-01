Porto Alegre pode ter de reativar 100 leitos de UTI para tratamento de Covid-19

O secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, anunciou nesta quarta-feira (6) a possibilidade de ativação de mais de 100 leitos de UTI para atendimento de casos de Covid-19 na Capital. A medida ocorre após reunião com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, realizada na terça-feira (5), e é um preparativo para o possível aumento de casos complexos após o período das festas de fim de ano.

“Nestes dois dias, analisamos todas as informações disponíveis e realizamos reuniões com representantes de hospitais para avaliar a possibilidade de ativação destes leitos no curto prazo”, afirmou o secretário. Devem ser reabilitados leitos hospitalares que haviam sido direcionados para atendimento de outras enfermidades no período em que a taxa de ocupação de UTIs por coronavírus esteve em menor nível.

Sparta declarou que todos os esforços estão sendo direcionados para que a rede de saúde do município esteja preparada se houver qualquer aumento no número de casos. Ele observa, no entanto, que a secretaria segue acompanhando os dados e, nos últimos dias, a tendência foi de queda.

Na manhã desta quarta, o dashboard de monitoramento de UTIs de Porto Alegre, uma ferramenta de gerenciamento de informações, aponta 281 pacientes confirmados com coronavírus ocupando leitos de UTI. O número é o menor dos últimos 30 dias.