Rio Grande do Sul ultrapassa 9 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul segue com números preocupantes em relação ao coronavírus. Com a piora da pandemia nos últimos meses, o Estado ultrapassou as 9 mil mortes por Covid-19 nos dados divulgados nesta segunda-feira (4). O mapa do distanciamento controlado tem uma macrorregião na cor preta , de risco altíssimo.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 64 óbitos foram contabilizados. Elevando para 9.018 vidas perdidas desde o primeiro registro em março de 2020.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 976 novos casos da doença. Já são 455.326 infecções pelo vírus.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78%, com recuo frente às taxas da semana passada. Pelo menos 433 mil pessoas que contraíram o vírus se recuperaram, ou 95% dos casos, diz a secretaria em seu perfil no Twitter.

Em Porto Alegre, são 302 pessoas com a Covid-19 em UTIs, além de 38 suspeitas nas unidades. A ocupação na Capital está em 88% nesta segunda.