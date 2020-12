RS tem o maior número de mortes divulgadas em um dia desde o início da pandemia

O Rio Grande do Sul voltou a bater marcas negativas da pandemia nesta terça-feira (29) com novo recorde no número de mortes divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Foram 144 novos óbitos no boletim diário, o maior número desde a chegada do vírus, superando a marca anterior de. São 8.680 vidas perdidas ao todo no Estado.