Prefeito eleito de Goiânia segue internado e sedado no Hospital Albert Einsten

Prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde baixou em 27 de outubro, antes mesmo do primeiro turno das eleições municipais, para tratar complicações decorrentes da covid-19.

Quando foi eleito no segundo turno com quase 280 mil votos, Vilela não soube do resultado, pois estava sedado. Ele tem 71 anos.

Segundo o boletim médico mais recente, o prefeito eleito em Goiânia "segue com quadro estável, sedação leve, traqueostomizado e em pressão de suporte", isto é, fazendo uso de ventilador mecânico. A nota ainda informa que o político está "respondendo aos estímulos e com níveis de oxigenação satisfatórios, em diálise e reabilitação."

Agência Estado