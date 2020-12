Brasil registra 55.202 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O balanço divulgado nesta terça-feira (22) pelo Ministério da Saúde registra 55.202 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 7.318.821 casos desde o início da pandemia. De segunda para terça, foram registradas 968 mortes, totalizando 188.259 óbitos.

Segundo a pasta, 6.354.972 pessoas (86,8%) já se recuperaram da Covid-19.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação.

O Rio Grande do Sul registou mais 101 óbitos, elevando para para 8.260 o total de vidas perdidas para o vírus no Estado. Segundo dados divulgados no balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), formam registradas mais 6.381 contaminações pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Já são mais de 416 mil gaúchos infectados.

São Paulo se mantém com o maior número de casos e chegou a 1.389.757 pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (503.700) e Bahia (473.865). Já o Acre é tem o menor número de casos (40.314), seguido de Amapá (65.712) e Roraima (67.686).

Agência Brasil