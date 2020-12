Com mais 101 mortes, Rio Grande do Sul chega a 8.260 vítimas fatais na pandemia

O Rio Grande do Sul bateu novo recorde nesta terça-feira (22) em relação ao número de mortes associadas à Covid-19. Foram 101 óbitos divulgados no balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O maior número contabilizado em um só dia,. Entre as mortes registradas nesta terça, uma ocorreu em novembro e as demais a partir de 12 de dezembro. A atualização eleva para 8.260 o total de vidas perdidas para o vírus no Estado.