Porto Alegre tem a maior ocupação de UTI por Covid-19 desde 8 de setembro

A pandemia do novo coronavírus não para de ficar mais forte no Rio Grande do Sul, e especialmente, em Porto Alegre. Neste domingo (20), a Capital chegou a 330 pacientes hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da Covid-19. O número é o maior desde o dia 8 de setembro.

Quatro hospitais da cidade tem 100% de seus leitos intensivos ocupados – Moinhos de Vento, Ernesto Dornelles, Independência e Santa Ana. No Hospital de Clínicas, a ocupação era de 91,6%, enquanto no Conceição era de 94,6%. No Hospital Mãe de Deus, a ocupação da UTI chegou a 96,6%, e no Cristo Redentor a 97,4%. No Hospital Vila Nova, 94,5% dos leitos intensivos estavam ocupados.

Ao todo, a rede de saúde da capital gaúcha tem 90,6% de ocupação de seus leitos de UTI. Dos 730 pacientes internados, 330 são em razão do novo coronavírus – 45,2%.

O Rio Grande do Sul chegou neste domingo a 407.755 casos confirmados de contaminação. O total de mortes causadas pela pandemia é de 8.087. O número de casos ativos de Covid-19 (em tratamento ou recuperação) está em 19.806.

No Estado, o percentual de ocupação das UTIs é de 82,6%. São 964 pacientes internados em estado grave com diagnóstico confirmado para a doença. Outros 190 pacientes com suspeita de contaminação também estão em leitos intensivos. Além deles, há 1.324 pessoas em leitos clínicos com Covid-19 no Rio Grande do Sul.