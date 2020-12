Rio Grande do Sul ultrapassa 400 mil casos e 8 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul rompeu a barreira de 400 mil casos do novo coronavírs e 8 mil mortes por Covid-19, segundo os dados mais recentes da Secretaria Estadual da Saúde desta sexta-feira (18). Pelo menos 372 mil pessoas que contraíram o vírus se recuperaram, ou 93% dos casos.

Dessa quinta-feira (17) para esta sexta, são quase 6 mil novos o infectados. A velocidade de transmissão do novo coronavírus vem reforçando o alerta para adoção de cuidados pelas autoridades. Esta semana o governo estadual voltou a flexibilizar o funcionamento das atividades

Jornal do Comércio aponta que, entre os dias 10 e 17 de dezembro, o Estado O monitoramento semanal da evolução da crise sanitária realizado peloaponta que, entre os dias 10 e 17 de dezembro, o Estado teve piora nos três indicadores analisados : ritmo de novos casos e óbitos e número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Nesta sexta-feira, hospitais gaúcho somam 2.293 pessoas internadas com diagnóstico confirmado. Deste grupo, 931 estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Com 187 suspeitos nos leitos intensivos, a pandemia sobe para 1.118 vagas.

Em Porto Alegre, são 307 pessoas com a Covid-19 em ITIs, além de 31 suspeitas. A ocupação está em 90% no fim da tarde desta sexta. Dos 814 leitos das unidades, 718 estão com doentes. Os hospitais com perfil clínico Moinhos de Vento e Ernesto Dornelles e o de traumatologia Cristo Redentor estão com 100% de lotação. Já o Nossa Senhora da Conceição, Mãe de Deus, Vila Nova e Independência estão com níveis entre 94% e 98% de ocupação.

A chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro de Vigilância em Saúde (CEVS), Tani Ranieri, disse que a maior transmissão ocorre em populações mais jovens e estão ligadas a ambientes como bares e restaurantes e locas de aglomeração.

"Não significa que tem de fechar estes locais, porque os jovens vão continuar a fazer aglomeração em outros locais. As pessoas têm de usar máscara e manter o distanciamento físico", apela Tani, e adverte sobre o que pode acontecer nas próximas semanas e maior crescimento de casos:

"Vamos ver o que vai acontecer no fim do ano. Se durante as festas de Natal e Ano Novo, as pessoas realmente não seguirem o que está sendo preconizado, que é manter o afastamento físico, não fazerem festas mesmo familiares com grande número de pessoas, vamos aumentar sim (casos)", projeta.