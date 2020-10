RS tem mais de 2,4 mil casos de Covid-19 no final de semana e ultrapassa 223 mil infectados

O Rio Grande do Sul registrou no final de semana 2.461 novos casos de Covid-19. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram 2.135 novos notificações no sábado (17) e 326 neste domingo (18).

Diante dessa atualização, o Estado já ultrapassou as marcas de 223 mil infectados pelo novo coronavírus e de 5,3 mil óbitos. O número de pacientes recuperados, no entanto, já soma 209.725 gaúchos, cerca de 94% dos casos.

Dos novos registros de casos contabilizados ao longo do final de semana, 639 foram em Porto Alegre- 151 neste domingo e 488 no sábado-, e a SES informou ainda a exclusão de sete casos de seu sistema, por duplicidade ou revisão de resultados.

Entre os óbitos, cinco foram confirmados entre a sexta-feira (16) e o sábado, e outros 30, divulgados no sábado, ocorreram entre os dia 9 e 16 de outubro.

média móvel diária de 493 óbitos No País, houve registro de umapor Covid-19 no sábado. O dado contabiliza as oscilações dos últimos sete dias e elimina as distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.