Internações em UTI por Covid-19 caem quase 10% em uma semana no RS

A pandemia do novo coronavírus está há mais de sete meses e meio no Rio Grande do Sul. Desde o dia do registro do primeiro caso – 29 de fevereiro – até esta quinta-feira (15), já foram confirmados 218.835 casos de contágio e 5.282 óbitos causados pela Covid-19.

O vírus segue infectando muito e causando muitos óbitos no Rio Grande do Sul – somente nos últimos três dias foram 3.865 novos casos e 115 óbitos. Ou seja, a pandemia ainda está longe de acabar e segue vitimando muita gente.

Entretanto, alguns bons números indicam um futuro com um cenário mais positivo. Um deles é o de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). O indicador vem em queda nas últimas cinco semanas. Somente nos últimos sete dias, o total de pessoas hospitalizadas em leitos intensivos em razão da Covid-19 no Estado caiu 9,3%, passando de 586 no dia 8 de outubro para 532 no dia 15 de outubro.

Nesta sexta-feira (16), eram 531 pessoas hospitalizadas em UTIs no Rio Grande do Sul por causa da doença. Os dados do último período de sete dias reforçam uma tendência que se observa nas últimas cinco semanas, em que se observa uma sequência de diminuições no contingente de pacientes em UTIs por causa do novo coronavírus no Estado. O último aumento havia ocorrido entre os dias 3 e 10 de setembro (confira na tabela).

No que diz respeito aos óbitos, diferentemente do indicador de internações, não há como haver diminuição, apenas redução no ritmo de aumento, o que também vem ocorrendo, pelo menos, há cinco semanas.

Na semana mais recente, entre os dias 8 e 15 de outubro, houve um aumento de 4,2% no total de vítimas fatais no RS. Na semana anterior (de 1 a 8 de outubro), o crescimento havia sido de 5,2% e, antes disso, entre 24 de setembro e 1 de outubro, o acréscimo de mortes fora de 5.9% (confira na tabela).

Ainda que os percentuais indiquem que os óbitos venham ocorrendo em uma velocidade menor, os números brutos mostram que muita gente ainda vem sendo vitimada pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. No último mês, entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro, foram registradas 1.108 mortes – uma média de mais de 36,9 óbitos por dia.

Já em relação aos casos, são duas semanas seguidas de queda no ritmo de nova contaminações. Na semana mais recente, o percentual de aumento de contágios foi de 4,3%. O percentual é menos da metade daquele registrado duas semanas antes, quando foi de 8,8% (confira na tabela).