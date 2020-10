Porto Alegre tem queda de internações e óbitos, mas aumento nos casos de Covid-19

oscilações nos indicadores mostrem que o cenário não é totalmente definitivo O novo coronavírus segue perdendo força em Porto Alegre, ainda que. O acompanhamento semanal da tendência da pandemia mostra que, na última semana, houve queda no ritmo de novos óbitos e aumento no de novos casos. Já no que diz respeito ao total de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), são cinco semanas de queda consecutivas.

Nos últimos sete dias, entre 30 de setembro e 7 de outubro, o percentual de aumento no total de mortes causadas pela Covid-19 foi de 5,55%, com o número de vítimas fatais passando de 1.030 para 1.087. Na semana anterior (de 23 a 30 de setembro), a taxa de acréscimo nos óbitos havia sido de 7,2%. No período anterior (de 16 a 23 de setembro), fora de 7,1% (confira na tabela).

No último mês, entre os dias 7 de setembro e 7 de outubro, foram 318 mortes relacionadas ao novo coronavírus na capital gaúcha – uma média de 10,6 mortes diárias.

Já em relação ao contingente de pacientes hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da Covid-19 na cidade, a análise semanal mostra que a redução se dá há cinco semanas, exatamente a partir de 2 de setembro, dia em que a Capital chegou ao ápice de pessoas em leitos intensivos – 347 pacientes.

Ainda que, nos últimos dias, oscilações para cima tenham ligado um alerta, a prefeitura trabalha com prazos de 15 dias para analisar o quadro da pandemia na cidade. Considerando somente a última semana, a redução de internações em UTIs foi de 7,3%. Na semana anterior, a diminuição havia sido de 5,2% (confira na tabela).

Outro dado importante dado importante quando se analisa o cenário da pandemia em um local é o dos novos casos confirmados. Ainda que esse número não seja o melhor balizador para indicar um cenário da pandemia, na medida em que não há uma testagem em massa da população, havendo, assim, grande subnotificação de ocorrências, ele pode apontar para uma aceleração ou desaceleração dos contágios.

Há duas semanas Porto Alegre não registra redução no ritmo de confirmação de novos casos da doença. No último período analisado, entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro, houve um aumento de 7,4% na notificação de novas contaminações na cidade – de 33.906 para 36.436, acréscimo de 2.530 casos, representando uma média diária de 361,4 novas ocorrências. Na semana anterior, de 23 a 30 de setembro, o aumento havia sido de 7,2%, o mesmo do período anterior.

A variação nas confirmações de casos está diretamente ligada a quantidade de testes que são realizados. Até esta quinta-feira (8), a capital gaúcha testou 155.373 pessoas – cerca de 10,4% do total da população.